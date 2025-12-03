رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

رافينيا أمام أتلتيكو مدريد

أثنى رافينيا على زميله بيدري بعد تمريرة الأخير التي انتهت بهدف لبرشلونة في شباك أتلتيكو مدريد.

وفاز برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ15 من الليجا.

أخبار متعلقة:
رافينيا يكشف رسالته إلى فليك بعد صورته القلقة رغم الفوز على ألافيس برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة.. وألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد

وأدرك رافينيا التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 26 بعد تلقي تمريرة من بيدري ليسجل هدف أصحاب الأرض الأول.

وأضاف رافينيا في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "أحاول تقديم الأفضل للفريق ولا أدخر وسعا في تقديم جهد للفريق".

وأكمل "التمريرة التي استقبلتها كانت مثالية، بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه التمريرة، وكان عليّ أن أكون جاهزا لاستقبال الكرة، وحاولت الهروب من الرقابة لأسجل".

وأتم "حققنا انتصارا مهما للغاية، مباراة مثل تلك قد تمنحك الدوري، وكان مهما أن نفوز 3 نقاط على أرضنا، في الموسم الماضي عانينا أمام أتلتيكو مدريد، أما هذا الموسم فخرجنا بانتصار في غاية الأهمية".

برشلونة رفع رصيده إلى 37 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الوصيف.

ويخرج ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بلباو في الجولة ذاتها مساء الأربعاء.

فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 18 عن طريق أليكس باينا، فيما أدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26.

وأهدر ليفاندوفسكي ضربة جزاء بطريقة غريبة بتسديدها أعلى العارضة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة 65، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6.

برشلونة أتلتيكو مدريد رافينيا
نرشح لكم
برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) أتلتيكو مدريد التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة.. وألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد برشلونة يعلن غياب أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم
أخر الأخبار
رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة 2 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب 2 ساعة | كأس العرب
جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس 4 ساعة | كرة يد
كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية 4 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518354/رافينيا-هدف-التعادل-بيدري-فقط-من-يستطيع-أن-يمرر-هذه-الكرة