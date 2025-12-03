رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة

أثنى رافينيا على زميله بيدري بعد تمريرة الأخير التي انتهت بهدف لبرشلونة في شباك أتلتيكو مدريد.

وفاز برشلونة على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ15 من الليجا.

وأدرك رافينيا التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 26 بعد تلقي تمريرة من بيدري ليسجل هدف أصحاب الأرض الأول.

وأضاف رافينيا في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "أحاول تقديم الأفضل للفريق ولا أدخر وسعا في تقديم جهد للفريق".

وأكمل "التمريرة التي استقبلتها كانت مثالية، بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه التمريرة، وكان عليّ أن أكون جاهزا لاستقبال الكرة، وحاولت الهروب من الرقابة لأسجل".

وأتم "حققنا انتصارا مهما للغاية، مباراة مثل تلك قد تمنحك الدوري، وكان مهما أن نفوز 3 نقاط على أرضنا، في الموسم الماضي عانينا أمام أتلتيكو مدريد، أما هذا الموسم فخرجنا بانتصار في غاية الأهمية".

برشلونة رفع رصيده إلى 37 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الوصيف.

ويخرج ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بلباو في الجولة ذاتها مساء الأربعاء.

فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 18 عن طريق أليكس باينا، فيما أدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26.

وأهدر ليفاندوفسكي ضربة جزاء بطريقة غريبة بتسديدها أعلى العارضة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة 65، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6.