برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بعد الفوز على حساب أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الجولة الـ15 من الليجا.

برشلونة رفع رصيده إلى 37 نقطة منفردا بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد الوصيف.

ويخرج ريال مدريد لملاقاة أتلتيك بلباو في الجولة ذاتها مساء الأربعاء.

فيما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 18 عن طريق أليكس باينا، فيما أدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26.

وأهدر ليفاندوفسكي ضربة جزاء بطريقة غريبة بتسديدها أعلى العارضة في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة 65، قبل أن يسجل فيران توريس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+6.

تفاصيل المباراة:

شهدت بداية المباراة تغيير اضطراري لأتلتيكو مدريد بنزول كوكي بدلا من جوني كاردوسو.

ونجح أليكس باينا في الدقيقة 18 في تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو بعد انفراده بالحارس خوان جارسيا، احتسبها الحكم تسلل قبل العودة لتقنية الـ VAR للتأكد من صحة الهدف.

وانطلق لامين يامال في الدقيقة 23 ومر من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية ليتدخل الدفاع ويبعدها، لترتد من الجهة اليسرى ليمر رافينيا ويلعب كرة عرضية ولكن دفاع أتلتيكو مدريد يبعدها لركنية.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق رافينيا بعد مروره من أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ليضع الكرة في الشباك.

رافينيا يدرك التعادل سريعاً لبرشلونة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد

ونال برشلونة ضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد عرقلة داني أولمو داخل منطقة الجزاء، ولكن سددها ليفاندوفسكي بطريقة غريبة بعدما سدد الكرة بعيدا تماما عن المرمى.

وتصدى أوبلاك لرأسية خطيرة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 38.

ونال جيرارد مارتن بطاقة صفراء في الدقيقة 45+2 بعد تدخله القوي على جوليانو سيميوني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثثاني، هدد أتلتيكو مدريد مرمى برشلونة بعدما سدد ألفاريز كرة محاولا إسقاطها "لوب" من فوق خوان جارسيا ولكن الحارس تألق وتصدى لها.

وانطلق جوليانو سيميوني في الدقيقة 54 على حدود منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية لـ ألفاريز بالقرب من منطقة الـ6 يارادات ليسدد المهاجم الأرجنتيني ولكن كرته مرت بالعرض بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 65 نجح داني أولمو في إحراز الهدف الثاني بعد تمريرة قصيرة من ليفاندوفسكي ليتسلمها اللاعب الإسباني ويسدد في الشباك.

وأجرى فليك تبديلان في الدقيقة 67 بنزول راشفورد وفيران توريس بدلا من ليفاندوفسكي وأولمو، ثم نزول كاسادو ودرو بدلا من رافينيا، وبيدري.

وأجرى سيميوني على الجانب الآخر تبديل بنزول جريزمان بدلا من كوكي في الدقيقة 75.

وأهدر ألمادا لاعب أتليتكو فرصة خطيرة في الدقيقة 79 بعد انفراده بالحارس ليمر بطريقة رائعة من خوان جارسيا والدفاع ليسدد ولكنه كرته مرت بجوار القائم.

ضغط أتليتكو مدريد محاولا إحراز التعادل، وأجرى فليك تبديلا دفاعيا بخروج يامال ونزول كريستنسين بدلا منه في آخر تبديلات برشلونة.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح فيران توريس في تسجيل الهدف الثالث ليقتل محاولات أتلتيكو مدريد في العودة والتعادل.

وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز برشلونة 3-1.

