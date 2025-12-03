كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 00:12

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - سالم الدوسري

شدد سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية على إصرار الفريق على تحقيق لقب كأس العرب.

وتغلب منتخب السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال سالم الدوسري عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على الانتصار أمام عمان وخطوة مهمة في مشوارنا وننظر لكل مباراة بمفردها".

كأس العرب - كيروش: الحكم تغاضى عن طرد صريح للاعب السعودية كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء كأس العرب: لاعب الكويت: أهدرنا فرصة الفوز أمام مصر

وشدد الدوسري "جئنا إلى قطر ليس من أجل المشاركة ولكن لتحقيق لقب البطولة، وخطوة خطوة إن شاء الله نحقق هدفنا".

واختتم الدوسري تصريحاته "التزمنا بخطة المدرب في الشوط الثاني ونجح في تحقيق الفوز أمام عمان ونتمنى التوفيق في المباريات المقبلة".

وبذلك يتقاسم منتخبا السعودية والمغرب صدارة المجموعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكان المغرب قد تغلب على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب السعودية أمام جزر القمر في الثامنة والنصف من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

أما منتخب عمان فيواجه المغرب في الجولة الثانية.

