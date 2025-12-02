كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 22:36
كتب : FilGoal
اختتم منتخب مصر لسيدات كرة اليد مشواره في دور المجموعات من بطولة العالم.
ويظهر منتخب مصر في بطولة العالم للمرة الأولى تاريخيا.
وخسر منتخب مصر للسيدات مجددا وهذه المرة أمام الأرجنتين في ختام دور المجموعات.
وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره المصري بنتيجة 27-14 وذلك رغم تقدم مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-10.
وبذلك يتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة التي تضم كل من الأرجنتين وهولندا والنمسا.
وينتقل منتخب السيدات للمنافسة على لقب كأس الرئيس للفرق متذيلة الترتيب.
ويقع منتخب مصر للسيدات في مجموعة تضم كل من الصين وكوبا وكازاخستان.
ويستهل منتخب السيدات مشواره بمواجهة الصين يوم الخميس قبل أن يلعب السبت ضد كوبا ويختتم مشواره بكازاخستان يوم الإثنين.
نرشح لكم
كرة يد - "يعود إلى الأهلي مجددا".. نيم يعلن رحيل مهاب سعيد لأسباب عائلية مواعيد مباريات الأحد 30 نوفمبر 2025.. دربي لندن وليفربول وريال مدريد وسيدات اليد كرة يد - انتصار برشلونة وسبورتنج في أبطال أوروبا بمشاركة المحترفين المصريين كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى هولندا من أجل مشاركة أولى في بطولة العالم كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا