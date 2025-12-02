كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس

اختتم منتخب مصر لسيدات كرة اليد مشواره في دور المجموعات من بطولة العالم.

ويظهر منتخب مصر في بطولة العالم للمرة الأولى تاريخيا.

وخسر منتخب مصر للسيدات مجددا وهذه المرة أمام الأرجنتين في ختام دور المجموعات.

وتغلب منتخب الأرجنتين على نظيره المصري بنتيجة 27-14 وذلك رغم تقدم مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-10.

وبذلك يتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة التي تضم كل من الأرجنتين وهولندا والنمسا.

وينتقل منتخب السيدات للمنافسة على لقب كأس الرئيس للفرق متذيلة الترتيب.

ويقع منتخب مصر للسيدات في مجموعة تضم كل من الصين وكوبا وكازاخستان.

ويستهل منتخب السيدات مشواره بمواجهة الصين يوم الخميس قبل أن يلعب السبت ضد كوبا ويختتم مشواره بكازاخستان يوم الإثنين.