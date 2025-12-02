كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

سهيلة وفيق - كرة طائرة

شاركت المحترفة المصرية سهيلة وفيق في تأهل فريقها فاتوم نيرجيهازا المجري للتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس التحدي الأوروبية.

وتغلب فاتوم على إليجا من البوسنة والهرسك ذهابا وإيابا ضمن منافسات دور الـ32.

وفاز الفريق المجري بنتيجة واحدة 3-0 في الذهاب والإياب.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين كرة طائرة - أول محجبة في التاريخ.. مريم متولي تسجل مشاركتها الأولى في الدوري الإيطالي طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: فوجئنا بشكوى المحترف السابق.. وننتظر الخطاب

وكان فاتوم قد أقصى فيستي الفنلندي في الدور الأول من المسابقة.

وبذلك يلعب فاتوم نيرجيهازا في ثمن النهائي من كأس التحدي الأوروبية في شهر يناير المقبل.

وينتظر فاتوم الفائز من مواجهة آيك اليوناني وفاليفوجليا الإيطالي في ثمن النهائي.

وكان آيك اليوناني قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الإيطالي غدا الأربعاء.

كرة طائرة سهيلة وفيق فاتوم
نرشح لكم
كرة طائرة - سهيلة وفيق تقود فريقها إلى الدور الثاني من كأس التحدي الأوروبية كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. ساو باولو تستضيف كأس العالم للأندية وتحديد المشاركين كرة طائرة - أول محجبة في التاريخ.. مريم متولي تسجل مشاركتها الأولى في الدوري الإيطالي خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق بفسخ تعاقد محترف الطائرة بعد شهرين من ضمه طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: فوجئنا بشكوى المحترف السابق.. وننتظر الخطاب أمام البرازيل.. مصر تحصد لقب كأس العالم في الكرة الطائرة جلوس خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة كرة طائرة - مريم متولي تستعد لكتابة التاريخ بأول مشاركة في الدوري الإيطالي
أخر الأخبار
رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة 4 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد 4 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب 4 ساعة | كأس العرب
جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس 6 ساعة | كرة يد
كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية 6 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518347/كرة-طائرة-سهيلة-وفيق-تشارك-في-تأهل-فاتوم-المجري-إلى-ثمن-نهائي-كأس-التحدي-الأوروبية