كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية

شاركت المحترفة المصرية سهيلة وفيق في تأهل فريقها فاتوم نيرجيهازا المجري للتأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس التحدي الأوروبية.

وتغلب فاتوم على إليجا من البوسنة والهرسك ذهابا وإيابا ضمن منافسات دور الـ32.

وفاز الفريق المجري بنتيجة واحدة 3-0 في الذهاب والإياب.

وكان فاتوم قد أقصى فيستي الفنلندي في الدور الأول من المسابقة.

وبذلك يلعب فاتوم نيرجيهازا في ثمن النهائي من كأس التحدي الأوروبية في شهر يناير المقبل.

وينتظر فاتوم الفائز من مواجهة آيك اليوناني وفاليفوجليا الإيطالي في ثمن النهائي.

وكان آيك اليوناني قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الإيطالي غدا الأربعاء.