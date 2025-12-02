غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية في إطار الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على كهرباء الإسماعيلي في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد الإسماعيلية.

ويغيب عن قائمة الفريق مروان حمدي الذي يتواجد مع المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، بالإضافة إلى وليد الكرتي مع المنتخب المغربي في البطولة ذاتها.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد سامي - طارق علاء - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - مهند لاشين - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف "قطة" - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا "بوبو"

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير في ملعبه بالدفاع الجوي قبل السفر إلى مدينة الإسماعيلية للمبيت بها حتى موعد المباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

فيما يحل كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ21 والأخير برصيد 8 نقاط.

كهرباء الإسماعيلية بيراميدز
