بيلد: هانوفر في منافسة قوية مع شتوتجارت لضم بلال عطية

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

يدخل نادي هانوفر الألماني في منافسة قوية مع شتوتجارت من أجل الحصول على خدمات بلال عطية لاعب الأهلي الشاب ومنتخب الناشئين تحت 17 عاما.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن نادي هانوفر يسعى من أجل ضم -الموهبة المصرية- بلال عطية.

وأشار التقرير إلى وجود منافسة مع نادي شتوتجارت الذي سبق وأن قضى اللاعب فترة معايشة معه في أغسطس الماضي.

وأبرز التقرير الألماني تألق بلال عطية مع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما في كأس العالم التي أقيمت بقطر.

وأوضح التقرير أن هانوفر قد أرسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي بشأن قضاء فترة معايشة مع النادي.

بلال عطية قاد منتخب مصر تحت 17 عاما للتتويج بلقب دورة شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم الإفريقية.

وكان هناك اهتمام من أندية كوبنهاجن الدنماركي وفرق أوروبية أخرى لضم اللاعب.

ومن نفس الفريق دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم حمزة عبد الكريم.

