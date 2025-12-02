انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

يمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

--------------------------------------------

نهاية المباراة بفوز برشلونة 3-1

ق 90+6: جوووووول فيران توريس يسجل الهدف الثالث لبرشلونة القاتل.

ق 90+4: هجمة مرتدة لبرشلونة.. سدد راشفورد وتصدى أوبلاك لتتحول إلى ركنية لصالح أصحاب الأرض.

ق 90+3: كرة خطيرة لأتلتيكو سددها جريزمان لتمر بالعرض أمام المرمى.

ق 88: خروج لامين يامال ونزول كريستنسين بدلا منه في آخر تبديلات برشلونة.

ق 79: مستحيــــل ألمادا يهدر أخطر كرة في المباراة بعد انفراده بالحارس ليمر بطريقة رائعة من خوان جارسيا والدفاع ليسدد ولكنه كرته مرت بجوار القائم.

ق 75: تبديل لأتلتيكو بنزول جريزمان بدلا من كوكي.

ق 74: تبديلان لبرشلونة بنزول كاسادو بدلا من رافينيا، ودرو بدلا من بيدري

ق 68: فرصة مهدرة من لامين يامال بعدما لعب الكرة بطريقة R2 ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

ق 67: تبديلان لبرشلونة بنزول راشفورد وفيران توريس بدلا من ليفاندوفسكي وأولمو

ق 65: جوووووول داني أولمو يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة قصيرة من ليفاندوفسكي ليتسلمها اللاعب الإسباني ويسدد في الشباك.

ق 54: انطلاقة من جوليانو سيميوني على حدود منطقة الجزاء ليمرر كرة عرضية لـ ألفاريز بالقرب من منطقة الـ6 يارادات ليسدد المهاجم الأرجنتيني ولكن كرته مرت بالعرض بعيدا عن المرمى.

ق 53: هجمة خطيرة لبرشلونة.. رافينيا تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء بالقرب من المرمى وسدد ولكن ذهبت بجوار القائم

ق 52: كرة خطيرة من أتلتيكو مدريد داخل منطقة الجزاء سددها ألفاريز محاولا إسقاطها "لوب" من فوق خوان جارسيا ولكن الحارس تألق وتصدى لها.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45+2: بطاقة صفراء لـ جيرارد مارتن بعد تدخله القوي على جوليانو سيميوني.

ق 38: أوبلاك يتألق ويتصدى بطريقة رائعة لرأسية خطيرة من ليفاندوفسكي

ق 36: ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة بعدما سدد الكرة بعيدا تماما عن المرمى.

ق 35: ضربة جزاء لصالح برشلونة بعد عرقلة داني أولمو داخل منطقة الجزاء.

ق 26: جووووول التعااااادل عن طريق رافينيا بعد مروره من أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد ليضع الكرة في الشباك.

ق 23: لامين يامال ينطلق ويمر من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية ليتدخل الدفاع ويبعدها، لترتد من الجهة اليسرى ليمر رافينيا ويلعب كرة عرضية ولكن دفاع أتلتيكو مدريد يبعدها لركنية.

ق 18: جوووووول أول عن طريق أليكس باينا بعد انفراده بالحارس خوان جارسيا، احتسبها الحكم تسلل قبل العودة لتقنية الـ VAR للتأكد من صحة الهدف.

ق 14: تبديل أول اضطراري بخروج جوني كاردوسو ونزول كوكي.

بداية المباراة