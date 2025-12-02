كأس العرب - كيروش: الحكم تغاضى عن طرد صريح للاعب السعودية

انتقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان أداء حكم مواجهة السعودية ضمن منافسات كأس العرب.

وتغلب منتخب السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وقال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب عمان عبر قناة بي إن سبورتس: "أنتم لديكم تقنية فيديو، شاهدوا هذه الحالة فالأمر واضح بشكل صريح".

وشدد "هل قرار الحكم بعدم احتساب طرد شيء صحيح؟ هذا أمر غير مقبول".

واختتم كيروش تصريحاته "حكم المباراة أخطأ بشكل غير مقبول وتغاضى عن طرد صحيح للاعب السعودية".

وبذلك يتقاسم منتخبا السعودية والمغرب صدارة المجموعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكان المغرب قد تغلب على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب السعودية أمام جزر القمر في الثامنة والنصف من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

أما منتخب عمان فيواجه المغرب في الجولة الثانية.