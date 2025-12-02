كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان

نجح منتخب السعودية في تحقيق انتصاره الأول بمنافسات كأس العرب بعد التغلب على عمان.

وتغلب منتخب السعودية على عمان بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ونجح سالم الدوسري في صناعة هدفي السعودية بعرضية رائعة من الجانب الأيسر.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول في الدقيقة 55، بينما سجل صالح الشهري هدف الفوز في الدقيقة 77.

أما غانم الحبشي فسجل هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70.

وبذلك يتقاسم منتخبا السعودية والمغرب صدارة المجموعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية.

وكان المغرب قد تغلب على جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب السعودية أمام جزر القمر في الثامنة والنصف من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية.

أما منتخب عمان فيواجه المغرب في الجولة الثانية.