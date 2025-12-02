التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة.. وألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 21:01

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

يستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويبدأ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي

الوسط: إريك جارسيا - بيدري - داني أولمو

الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

أما دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: خوسيه خيمينيز - كليمون لونجليه - ديفيد هانكو - ناويل مولينا

الوسط: جوني كاردوسو - بابلو باريوس - أليكس باينا - نيكولاس جونزاليس

الهجوم: جوليانو سيميوني - جوليان ألفاريز

أتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
