كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء

اعترف محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر بأن تحقيق الفوز أمام الكوين كان سيمنح الفراعنة أريحية قبل مواجهتي الأردن والإمارات.

وافتتح منتخب مصر منافسات كأس العرب بتعادل أمام الكويت بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقال محمد عواد عبر قناة الكاس: "الحمد لله على كل شيء، أهدرنا الكثير من الفرص أمام الكويت لكنها كرة القدم".

وتابع "بالتأكيد الفوز كان سيمنحنا أريحية قبل مواجهتي الإمارات والأردن".

واختتم عواد تصريحاته "نسعى لتصحيح الأخطاء في المباراتين المقبلتين وتحقيق النتيجة المطلوبة من أجل التأهل".

ونجح أفشة في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما سجل منتخب الكويت الهدف في الدقيقة 64 من رأسية فهد الهاجري.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما منتخب الكويت فيواجه نظيره الأردني بنفس الجولة.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.