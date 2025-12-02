كأس العرب: لاعب الكويت: أهدرنا فرصة الفوز أمام مصر

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 20:17

محمد الظفيري لاعب منتخب الكويت

يرى محمد الظفيري لاعب منتخب الكويت أن فريقه كان قريبا من الفوز على مصر في الكاس العرب، إلا أن فريقه أهدر هذه الفرصة.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال الظفيري عبر قناة الكاس: "بداية المباراة كان المنتخب المصري هو المسيطر على اللعب، ولكن في الشوط الثاني استطعنا تسجيل الهدف".

وأضاف "حاولنا الحفاظ على النتيجة قدر المستطاع وأهدرنا فرصة سهلة جدا بعدها بأقل من 5 دقائق تعادل منتخب مصر وهذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "التعادل مع مصر عادل للمنتخبين، وسنحاول تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.

