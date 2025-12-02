كأس العرب – حسام حسن: التعادل مع الكويت عقابا لنا على إهدار الفرص

يرى حسام حسن مهاجم منتخب مصر أن التعادل مع الكويت عقابا للفريق بعد إهدار الكثير من الفرص.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

وقال حسام حسن عبر قناة الكاس: "التنظيم والملاعب في كأس العرب على أعلى مستوى، والتعادل مع الكويت كان عقابا لنا على الفرص المهدرة".

وأضاف "منتخب مصر قادر على العودة دائما، والأهم هو عدم الخسارة".

وأكمل "نعد الجمهور أننا سنبذل كل جهدنا في المباريات المقبلة من أجل الفوز والتأهل".

وأتم تصريحاته "نلعب البطولة خطوة بخطوة وسنعمل على تسجيل الأهداف واستغلال الفرص".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.