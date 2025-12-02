كأس العرب - مدرب الكويت: لعبنا بشكل جيد أمام مصر لكن فرصة الثاني ارتدت بتعادل

يرى هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب الكويت أن فريقه أهدر فرصة الفوز على مصر في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بكأس العرب.

وافتتح منتخب مصر منافسات كأس العرب بتعادل أمام الكويت بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقال هيليو سوزا عبر المؤتمر الصحفي: "لعبنا بشكل جيد وتقدمنا بهدف أمام مصر وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني لكنها ارتدت بركلة جزاء تعادلوا منها".

وشدد سوزا "نتطلع لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة والتأهل لربع النهائي".

ونجح أفشة في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما سجل منتخب الكويت الهدف في الدقيقة 64 من رأسية فهد الهاجري.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما منتخب الكويت فيواجه نظيره الأردني بنفس الجولة.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.