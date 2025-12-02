كأس العرب – العراقي: قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن

يرى كريم العراقي لاعب منتخب مصر أن الفراعنة قدموا مباراة قوية أمام الكويت رغم التعادل، وكانوا الطرف الأقوى في المباراة.

وقال العراقي عبر قناة الكاس: "لعبنا مباراة قوية جدا وكل اللاعبين قدموا ما لديهم، من الصعب أن نسيطر على المباراة ونتلقى هدفا بشكل مفاجئ".

وأضاف "منتخب مصر كبير واستطاع العودة والتعادل وكان قريبا من الفوز".

وأتم تصريحاته "قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن والتأهل للدور الثاني".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.

