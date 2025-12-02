كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر

أشاد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر بأداء اللاعبين في كأس العرب رغم التعادل أمام الكويت.

وافتتح منتخب مصر منافسات كأس العرب بتعادل أمام الكويت بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقال حلمي طولان عبر قناة الشارقة الرياضية: "المباراة كانت من اتجاه واحد فقط أمام الكويت في الشوطين، كان بإمكاننا تسجيل 4 أو 5 أهداف في الشوط الأول وأيضا الثاني".

وشدد "هذه هي كرة القدم عندما تُهدر يتم معاقبتك، حصلنا على ركلتي جزاء سجلنا واحدة وأهدرنا الأخرى".

واختتم طولان تصريحاته "اللاعبون أدوا أقصى ما لديهم، وإن شاء الله نعوض في المباراتين المقبلتين".

ونجح أفشة في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما سجل منتخب الكويت الهدف في الدقيقة 64 من رأسية فهد الهاجري.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما منتخب الكويت فيواجه نظيره الأردني بنفس الجولة.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.