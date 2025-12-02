كأس العرب – لاعب الكويت: الحفاظ على نظافة شباكنا 85 دقيقة أمام مصر أمر رائع

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

منتخب الكويت - فهد الهاجري

يرى فهد الهاجري لاعب منتخب الكويت أن فريقه قدم مستوى مميز أمام مصر وأن التعادل نتيجة مرضية بالنسبة لهم.

فهد الهاجري

النادي : نادي الكويت

مصر (ب)
الكويت

وتعادل منتخب الكويت مع مصر بهدف لكل منهما في الجولة الأولى لمجموعات كأس العرب في قطر.

وسجل فهد الهاجري هدف الكويت في شباك مصر.

وقال الهاجري عبر قناة الشارقة: "منتخب مصر قوي جدا وكان الأفضل في معظم أوقات المباراة، لكننا لعبنا كمجموعة واحدة وهذا ساعدنا على التسجيل والتعادل أفضل من الخسارة في بداية المجموعة".

وأضاف "استطعنا الحفاظ على نظافة شباكنا أمام مصر حتى الدقيقة 85 وهذا أمر رائع".

ويلعب منتخب الكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام الأردن. بينما يلعب منتخب مصر ضد الإمارات.

الكويت كأس العرب مصر فهد الهاجري
