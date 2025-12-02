كأس العرب - إسلام عيسى: ركلة الجزاء المهدرة كانت ستغير مباراة الكويت

يرى إسلام عيسى لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب أن الجميع أدى ما عليه.

وافتتح منتخب مصر منافسات كأس العرب بتعادل أمام الكويت بهدف لكل فريق في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وقال إسلام عيسى عبر قناة دبي الرياضية: "الحمد لله على النتيجة والأداء، استعدينا بشكل جيد جدا قبل مواجهة الكويت وبذلنا أقصى ما لدينا لكن التوفيق من الله".

وتابع "ركلة الجزاء المهدرة إذا تم تسجيلها كانت ستتغير مجريات المباراة بالتأكيد وإن شاء الله نتمنى التوفيق في المباراة المقبلة".

وشدد إسلام عيسى "أهم شيء في كرة القدم التسجيل، سيطرنا على الكرة لكن أهدرنا الكثير من الفرص بجانب ركلة الجزاء، لكن في النهاية التوفيق من الله، ولا ألوم أحدا فالكل أدى ما عليه".

واختتم إسلام عيسى تصريحاته "إن شاء الله نفوز بالمباراة المقبلة ونتأهل من دور المجموعات، سنغلق صفحة مباراة الكويت وبداية من الغد سنستعد لمواجهة الإمارات".

ونجح أفشة في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما سجل منتخب الكويت الهدف في الدقيقة 64 من رأسية فهد الهاجري.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما منتخب الكويت فيواجه نظيره الأردني بنفس الجولة.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

كأس العرب
