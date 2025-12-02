انتهت كأس العرب - السعودية (2)-(1) عمان.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:45
كتب : FilGoal
يواجه منتخب السعودية نظيره عمان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب.
لمتابعة المباراة دقيقة دقيقة من هنا.
----------------
نهاية المباراة
ق86 بعد العودة لتقنية الفيديو بطاقة صفراء لنواف البوشل بدلا من الطرد
ق77 جوووووووول صالح الشهري يتقدم للسعودية
ق70 جوووووول التعادل غانم الحبشي
ق55 جوووووول فراس البريكان
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44 هدف غير محتسب لعصام الصبحي لاعب عمان
ق16 تسديدة قوية من علي البوسعيدي تمر بجوار القائم
ق6 سالم الدوسري يهدر الأول
انطلاق المباراة
