كأس العرب – موعد مباراة مصر ضد الإمارات والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الكويت - كأس العرب

يواصل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب المقامة في قطر وذلك بعدما لعب ضد الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

أخبار متعلقة:
كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت

وسجل هدف مصر في المباراة محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.

موعد مباراة مصر والإمارات

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.

منتخب مصر مصر الإمارات كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر كأس العرب - إسلام عيسى: ركلة الجزاء المهدرة كانت ستغير مباراة الكويت منتخب مصر يفتتح كأس العرب بتعادل أمام الكويت كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يخسر أمام المغرب في نهائي دورة شمال إفريقيا كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت مباشر كأس العرب - مصر (1)-(1) الكويت.. 7 دقائق وقت بدل من الضائع كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر
أخر الأخبار
تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين من الدوري السعودي لضم صلاح الموسم المقبل دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر 34 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – لاعب الكويت: الحفاظ على نظافة شباكنا 85 دقيقة أمام مصر أمر رائع 39 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - إسلام عيسى: ركلة الجزاء المهدرة كانت ستغير مباراة الكويت 49 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) عمان.. هدف غير محتسب ساعة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر ضد الإمارات والقنوات الناقلة ساعة | منتخب مصر
منتخب مصر يفتتح كأس العرب بتعادل أمام الكويت ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518327/كأس-العرب-موعد-مباراة-مصر-ضد-الإمارات-والقنوات-الناقلة