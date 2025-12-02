كأس العرب – موعد مباراة مصر ضد الإمارات والقنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب المقامة في قطر وذلك بعدما لعب ضد الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.

وسجل هدف مصر في المباراة محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.

موعد مباراة مصر والإمارات

ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.