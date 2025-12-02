كأس العرب – موعد مباراة مصر ضد الإمارات والقنوات الناقلة
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:35
كتب : FilGoal
يواصل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب المقامة في قطر وذلك بعدما لعب ضد الكويت.
وتعادل منتخب مصر مع الكويت بهدف لكل منهما، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع الكويت والإمارات والأردن.
وسجل هدف مصر في المباراة محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.
موعد مباراة مصر والإمارات
ويلعب منتخب مصر ضد الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.
وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.
وتقام المباراة على ملعب لوسيل.
نرشح لكم
كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر كأس العرب - إسلام عيسى: ركلة الجزاء المهدرة كانت ستغير مباراة الكويت منتخب مصر يفتتح كأس العرب بتعادل أمام الكويت كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يخسر أمام المغرب في نهائي دورة شمال إفريقيا كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت مباشر كأس العرب - مصر (1)-(1) الكويت.. 7 دقائق وقت بدل من الضائع كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر