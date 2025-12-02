منتخب مصر يفتتح كأس العرب بتعادل أمام الكويت

افتتح منتخب مصر منافسات كأس العرب بتعادل أمام الكويت في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق المباراة.

ونجح أفشة في تسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما سجل منتخب الكويت الهدف في الدقيقة 64 من رأسية فهد الهاجري.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء الأولى لمنتخب مصر في الدقيقة 38.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

التشكيل

دفع حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل يقوده عمرو السولية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيى زكريا.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

الهجوم: مصطفى سعد - إسلام عيسى - محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - علي لطفي - كريم فؤاد - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود حمدي "الونش" - هادي رياض - محمد مجدي "أفشة" - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - مروان حمدي.

أفشة يفتتح مجددا

حصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد عرقلة مروان حمدي من قبل الحارس الذي تعرض للطرد.

وتقدم أفشة لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل مصر.

ليكون بذلك أفشة صاحب أول أهداف مصر في كأس العرب للنسخة الثانية على التوالي.

وذلك بعدما سجل أفشة أول أهداف مصر في كأس العرب 2021 وكان أيضا من ركلة جزاء أمام لبنان.

video:1

وصف المباراة

بدأ اللقاء حماسيا في الثواني الأولى بعد تسديدة قوية مباغتة من غنام محمد لكن حولها حارس المرمى لركلة ركنية.

وكاد النني أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد كرة رأسية لكن وصلت سهلة في يد سعود الحوشان حارس الكويت.

وتوالت الهجمات المصرية برأسية جديدة من رجب نبيل في الدقيقة السادسة وصلت إلى ياسين مرعي الذي سددها رأسية ولكن مرت بجوار المرمى.

وشهدت الدقيقة 14 أخطر فرص اللقاء برأسية رائعة من رجب نبيل لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاءت الخطورة الأولى لمنتخب الكويت في الدقيقة 20 بعدما مرت الكرة من دفاع مصر وجاءت التسديدة أعلى مرمى محمد بسام.

استمرت السيطرة المصرية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الكويت بعد ذلك.

واحتسب إستفان إيسكاس حكم اللقاء ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 36 بعد عرقلة إسلام عيسى.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء في الدقيقة 38 بتسديدة أرضية على يمين حارس المرمى ولكن كانت بعيدة عن المرمى.

video:4

وسدد النني تسديدة مباغتة في الدقيقة 45 لكن تصدى لها الحوشان بشكل رائع وحولها لركنية.

ومع بداية الشوط الثاني كاد إسلام عيسى أن يفتتح التسجيل بتسديدة في الدقيقة 50 لكن في الشباك الخارجية.

ودفع حلمي طولان بالثنائي أفشة ومروان حمدي بدلا من محمد النني ومحمد شريف في الدقيقة 61.

ونجح منتخب الكويت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64 برأسية رائعة من فهد الهاجري.

video:3

وباغت ياسين مرعي دفاعات الكويت بتسديدة قوية في الدقيقة 69 لكن بعيدة عن المرمى.

ودفع طولان بالثنائي كريم فؤاد وميدو جابر بدلا من يحيى زكريا ومصطفى سعد في الدقيقة 72.

وتألق محمد بسام ومنع الكويت من هدفا محققا في الدقيقة 81 بعد هجمة مرتدة منظمة.

video:2

وتحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد عرقلة الحوشان حارس مرمى الكويت لمروان حمدي.

ونجح أفشة في تسديد ركلة الجزاء داخل المرمى ليتعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 87.

وكاد كريم فؤاد أن يضيف الثاني في الدقيقة 89 بعد مهارة فردية لكن بجوار القائم.

ولم ينجح منتخب مصر في حصد نقاط المباراة إذ حسم التعادل بهدف لكل منهما المباراة.

المواجهة المقبلة

يلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام الإمارات في مواجهة قوية يوم السبت الموافق 6 ديسمبر.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما منتخب الكويت فيواجه نظيره الأردني بنفس الجولة.

ويصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.