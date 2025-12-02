كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:21
كتب : FilGoal
افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف منتخب مصر في كأس العرب وذلك أمام الكويت.
محمد مجدي أفشة
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب المقامة في قطر، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وشارك أفشة في الشوط الثاني بدلا من محمد النني.
وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بعد عرقلة مروان حمدي من قبل الحارس الذي تعرض للطرد.
وتقدم أفشة لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل مصر.
ليكون بذلك أفشة صاحب أول أهداف مصر في كأس العرب للنسخة الثانية على التوالي.
وذلك بعدما سجل أفشة أول أهداف مصر في كأس العرب 2021 وكان أيضا من ركلة جزاء أمام لبنان.
