تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:59
كتب : FilGoal
أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة سلطنة عمان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب.
وتضم المجموعة الثانية إلى جانبهما المغرب وجزر القمر.
وكان المغرب استطاع الفوز أمام جزر القمر بثلاثية مقابل هدف وحيد في وقت سابق اليوم.
وجاء تشكيل السعودية على النحو التالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - حسام التمبكتي - أيمن يحيى
الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - محمد كنو
الهجوم: صالح أبو الشامات - سالم الدوسري - فراس البريكان.
وتوج المنتخب السعودي بكأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بعد العراق التي تحمل الرقم القياسي بالتتويج 4 مرات.
فيما لم يتوج المنتخب العماني بكأس العرب من قبل.
نرشح لكم
كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء كأس العرب: لاعب الكويت: أهدرنا فرصة الفوز أمام مصر كأس العرب – حسام حسن: التعادل مع الكويت عقابا لنا على إهدار الفرص كأس العرب - مدرب الكويت: لعبنا بشكل جيد أمام مصر لكن فرصة الثاني ارتدت بتعادل كأس العرب – العراقي: قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر كأس العرب – لاعب الكويت: الحفاظ على نظافة شباكنا 85 دقيقة أمام مصر أمر رائع