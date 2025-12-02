تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

السعودية أمام العراق

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة سلطنة عمان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانبهما المغرب وجزر القمر.

أخبار متعلقة:
رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل زيادة مشاركة اللاعبين السعوديين نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن

وكان المغرب استطاع الفوز أمام جزر القمر بثلاثية مقابل هدف وحيد في وقت سابق اليوم.

وجاء تشكيل السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - حسام التمبكتي - أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - محمد كنو

الهجوم: صالح أبو الشامات - سالم الدوسري - فراس البريكان.

وتوج المنتخب السعودي بكأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بعد العراق التي تحمل الرقم القياسي بالتتويج 4 مرات.

فيما لم يتوج المنتخب العماني بكأس العرب من قبل.

كأس العرب السعودية
نرشح لكم
كأس العرب - هدايا سالم الدوسري تمنح السعودية فوز صعب أمام عمان كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء كأس العرب: لاعب الكويت: أهدرنا فرصة الفوز أمام مصر كأس العرب – حسام حسن: التعادل مع الكويت عقابا لنا على إهدار الفرص كأس العرب - مدرب الكويت: لعبنا بشكل جيد أمام مصر لكن فرصة الثاني ارتدت بتعادل كأس العرب – العراقي: قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر كأس العرب – لاعب الكويت: الحفاظ على نظافة شباكنا 85 دقيقة أمام مصر أمر رائع
أخر الأخبار
التشكيل - برشلونة بالقوة الضاربة.. وألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد 4 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب - عواد: الفوز أمام الكويت كان سيمنحنا أريحية ونسعى لتصحيح الأخطاء 40 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب: لاعب الكويت: أهدرنا فرصة الفوز أمام مصر 48 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – حسام حسن: التعادل مع الكويت عقابا لنا على إهدار الفرص 58 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب - مدرب الكويت: لعبنا بشكل جيد أمام مصر لكن فرصة الثاني ارتدت بتعادل ساعة | كأس العرب
كأس العرب – العراقي: قادرون على الفوز أمام الإمارات والأردن ساعة | كأس العرب
تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518324/تشكيل-السعودية-العقيدي-حارس-والدوسري-يقود-الهجوم-أمام-عمان