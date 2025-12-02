تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة سلطنة عمان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانبهما المغرب وجزر القمر.

وكان المغرب استطاع الفوز أمام جزر القمر بثلاثية مقابل هدف وحيد في وقت سابق اليوم.

وجاء تشكيل السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: نواف بوشل - وليد الأحمد - حسام التمبكتي - أيمن يحيى

الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - محمد كنو

الهجوم: صالح أبو الشامات - سالم الدوسري - فراس البريكان.

وتوج المنتخب السعودي بكأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة بعد العراق التي تحمل الرقم القياسي بالتتويج 4 مرات.

فيما لم يتوج المنتخب العماني بكأس العرب من قبل.