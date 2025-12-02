منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة يخسر أمام المغرب في نهائي دورة شمال إفريقيا
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:53
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر للشابات، أمام نظيره المغربي في نهائي بطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية تحت 20 سنة.
وخسرت شابات مصر أمام المغرب بهدفين نظيفين في البطولة التي أقيمت في تونس.
وتقام بطولة شمال إفريقيا للشابات تحت 20 سنة في تونس، بمشاركة 6 منتخبات، وهم مصر وتونس وليبيا في المجموعة الأولى، والجزائر والمغرب والأردن في المجموعة الثانية.
والتقي أول كل مجموعة في مباراة نهائية لدورة شمال إفريقيا.
وكانت شابات مصر استطعن الفوز في الجولة الأولى على حساب تونس بهدف نظيف، قبل اكتساح ليبيا بنتيجة 12-0.
وبتلك النتيجة ضمنت شابات مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط والتأهل للمباراة النهائية، قبل الخسارة أمام المغرب.
ويقود شابات مصر المدربة أميرة يوسف.
