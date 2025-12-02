برشلونة يعلن غياب أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة غياب نجمة فريق الكرة النسائية في النادي أيتانا بونماتي لمدة 5 شهور بسبب الإصابة.
وكشف برشلونة عن غياب أيتانا بعدما خضعت لجراحة ناجحة بعد إصابتها بكسر في عظمة الشظية في القدم السيرى.
وتعد أيتانا بونماتي أفضل لاعبة في العالم خلال السنوات الماضية.
وحصلت بونتامي على الكرة الذهبية كأفضل لاعبة في العالم في آخر 3 نسخ من الجائزة.
بونماتي البالغة من العمر 27 عاما ظهرت لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في عام 2016.
وفازت مع برشلونة بالدوري الإسباني 6 مرات. ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.
كما فازت مع منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم سنة 2023.
