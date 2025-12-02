تقرير: "مراجعة الركلات الركنية".. فيفا يجري تعديلا على تقنية الفيديو في كأس العالم

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتطبيق تجربة جديدة في كأس العالم 2026 بمراجعة جميع الركلات الركنية عبر تقنية الفيديو "VAR" في محاولة لتقليل الأخطاء التحكيمية التي أثارت الكثير من الجدل في البطولات الكبرى.

ويأتي قرار فيفا رغم رفض المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) للاقتراح خلال اجتماع أكتوبر الماضي، إلا أن الاتحاد الدولي قرر التنفيذ خلال كأس العالم المقبل".

ويسعى "فيفا" في اتخاذ القرار لرفع دقة القرارات ومنع تكرار أخطاء أثارت غضب المدربين في السنوات الأخيرة.

وكشفت شبكة بي بي سي وصحيفة جارديان أن بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا قاد مساعي تطبيق التقنية الجديدة، مؤكدا أن مراجعة الركلات الركنية ستكون سريعة وموثوقة بفضل التكنولوجيا المتقدمة، إذ أوضح أن الـVAR بإمكانه اتخاذ القرار حتى قبل وصول اللاعب لتنفيذ الركنية.

في المقابل، أبدى الاتحاد الإنجليزي اعتراضه على الخطوة بحجة أنها قد تؤدي لإبطاء اللعب وسحب سلطات الحكم الرئيسي، بالإضافة لتخوفات من انتقال المراجعة لاحقا لمواقف أخرى مثل الركلات الحرة أو الرميات الجانبية.

وتشهد التجربة شبه إجماع من معظم دوريات وأندية العالم على تفعيل مراجعة البطاقة الصفراء الثانية بواسطة VAR بداية من الموسم المقبل، بينما تبقى مراجعة الركنيات أمرا خاصا بكأس العالم في الوقت الحالي.

ويثق فيفا في نجاح تطبيق التقنية في المونديال، إلا أن اعتمادها محليا قد يواجه صعوبات تتعلق بتوفير الكاميرات والتقنيات والكرات المستخدمة في المسابقات المحلية، إذ تختلف عن المتوفرة في كأس العالم.

وفي حال نجاح التجربة في كأس العالم 2026 قد يصبح تعميم مراجعة الركلات الركنية عبر VAR أحد الإجراءات التحكيمية الثابتة في جميع مسابقات كرة القدم مستقبلا.