ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه فيرلاند ميندي.
وعاني ميندي من إصابات عديدة هذا العام.
وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيرلاند ميندي أثبتت تعرضه لإصابة عضلية جديدة في ساقه اليمنى
وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
فيما ذكرت إذاعة كوبي أن ميندي سيغيب حتى نهاية عام 2025.
ومن المتوقع أن يغيب ميندي عن مباريات الفريق الملكي ضد أتلتيك بلباو ومانشستر سيتي وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية.
الإصابات تسببت في ظهور ميندي خلال 15 مباراة فقط طوال عام 2025.
