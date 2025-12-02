كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:13
كتب : FilGoal
أهدر عمرو السولية قائد منتخب مصر ركلة جزاء للفراعنة أمام الكويت وذلك في كأس العرب.
عمرو السولية
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويلعب منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب المقامة في قطر، في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة إسلام عيسى.
وتقدم السولية لتسديد ركلة الجزاء لكنه وضعها خارج المرمى.
وكان السولية سجل لمصر ركلة جزاء في كأس العرب 2021 السابقة في قطر أيضا أمام الجزائر في دور المجموعات.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب الإمارات والكويت والأردن.
video:1
نرشح لكم
تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان كأس العرب - السكتيوي: لهذا السبب تأخر إعلان التشكيل.. وكنا نستحق ركلة جزاء كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان مباشر كأس العرب - مصر (0)-(1) الكويت.. مشاركة كريم فؤاد وميدو جابر كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر كأس العرب - تشكيل الكويت.. دحام ويوسف ناصر يقودان الهجوم ضد مصر كأس العرب - تشكيل مصر - بسام في حراسة المرمى.. وشريف يقود الهجوم ضد الكويت