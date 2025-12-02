كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - عمرو السولية

أهدر عمرو السولية قائد منتخب مصر ركلة جزاء للفراعنة أمام الكويت وذلك في كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر ضد الكويت في كأس العرب المقامة في قطر، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة إسلام عيسى.

وتقدم السولية لتسديد ركلة الجزاء لكنه وضعها خارج المرمى.

وكان السولية سجل لمصر ركلة جزاء في كأس العرب 2021 السابقة في قطر أيضا أمام الجزائر في دور المجموعات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب الإمارات والكويت والأردن.

