كأس العرب - السكتيوي: لهذا السبب تأخر إعلان التشكيل.. وكنا نستحق ركلة جزاء

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - منتخب المغرب

كشف طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب عن سبب تأخر إعلان تشكيل الفريق قبل مباراة جزر القمر.

واستهل منتخب المغرب مشواره بالفوز على منافسه جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وقال السكتيوي عبر قناة الكأس: "سبب تأخير إعلان التشكيل الأساسي؟ لأننا دخلنا بشكل متأخر إلى الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة".

وأضاف "عدم حصول بعض اللاعبين على التصاريح للدخول للملعب؟ لا أتحدث عن هذه الأشياء، لكن أشكر اللاعبين على عقليتهم الصلبة".

وتابع "سعيد بنتيجة المباراة التي كانت صعبة، لا يوجد منتخب كبير وآخر صغير في منافسات مثل هذه، اللاعبون خاضوا المباراة بجدية كبيرة وبواقعية".

وأكمل "تعاملنا بشكل جيد في الشوط الثاني خاصة عندما لعب الخصم بطريقة 4-2-4 وحاولنا ألا يسجل علينا ونعتمد على التحولات وأهدرنا 3 أهداف".

وشدد "كنا نستحق ركلة جزاء ولكن لم تحتسب".

وتابع "المشوار ما زال طويلا وصعبا وأشكر اللاعبين على مجهودهم".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب جزر القمر يلعب كرة قدم جيدة ولديه لاعبين سريعين للغاية على الأطراف خاصة اللاعب رقم 12 و7 والدفاع يستطيع لعب الكرات العالية على الأطراف بشكل جيد".

وسيلاقي منتخب المغرب خصمه عمان في الجولة الثانية، بينما منتخب جزر القمر يلاقي السعودية.

طارق السكتيوي المغرب كأس العرب جزر القمر
