برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض

أعلن نادي برشلونة استبعاد لاعبه فرينكي دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاء استبعاد دي يونج من المباراة بسبب المرض.

اللاعب يغيب للمباراة الثانية على التوالي بعد أن غاب عن المواجهة الماضية بسبب ظروف خاصة.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد مساء اليوم على ملعب كامب نو في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيرات توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.