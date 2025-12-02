كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية

استهل منتخب المغرب مشواره بالفوز على منافسه جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وتستضيف قطر البطولة التي ستنتهي يوم 18 من الشهر الحالي.

وسجل سفيان بوفتيني وطارق تيسودالي وكريم البركاوي أهداف المغرب، بينما أحرز محمد بولاكسوت لاعب المغرب هدف جزر ذاتيا.

وافتتح بوفتيني النتيجة مبكرا في الدقيقة الخامسة من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

وضاعف تيسودالي النتيجة في الدقيقة 11 بعد تسديدة ارتطمت في أحد مدافعي جزر القمر وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أضاف البركاوي الهدف الثالث بعد رأسية.

وقلص بولاكسوت النتيجة في الدقيقة 56 ذاتيا لصالح جزر القمر.

وفي الدقيقة 79 عاد الحكم إلى الفيديو لشكوك في ركلة جزاء لصالح صابر بوجرين لكن الحكم رفض احتسابها.

وتمكن منتخب المغرب من السيطرة على مجريات المباراة حتى حصل على النقاط كاملة.

وسيلاقي منتخب المغرب خصمه عمان في الجولة الثانية، بينما منتخب جزر القمر يلاقي السعودية.

