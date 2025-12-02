كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان

تحوم الشكوك حول مشاركة ياسين براهيمي نجم الجزائر في مواجهة السودان بافتتاح مباريات الفريقين بكأس العرب.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وتدرب براهيمي على انفراد يوم الثلاثاء مما يقلص فرص مشاركته أمام السودان.

يذكر أن الغرافة القطري أعلن قبل أسبوع إصابة نجمه ياسين براهيمي في العضلة اليمنى وغيابه لمدة أسبوعين.

واختتم المنتخب الجزائري استعداداته للمباراة ظهر الثلاثاء.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين والسودان.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.