كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

تحوم الشكوك حول مشاركة ياسين براهيمي نجم الجزائر في مواجهة السودان بافتتاح مباريات الفريقين بكأس العرب.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات يوم الأربعاء.

وتدرب براهيمي على انفراد يوم الثلاثاء مما يقلص فرص مشاركته أمام السودان.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: البطولة محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: هذه أسباب قوة الأردن.. وضربة البداية مهمة للغاية كأس العرب - تريزيجيه: كل مباراة فرصة لإبراز قوة منتخب مصر

يذكر أن الغرافة القطري أعلن قبل أسبوع إصابة نجمه ياسين براهيمي في العضلة اليمنى وغيابه لمدة أسبوعين.

واختتم المنتخب الجزائري استعداداته للمباراة ظهر الثلاثاء.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين والسودان.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ياسين براهيمي الجزائر السودان
نرشح لكم
كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت كأس العرب - السكتيوي: لهذا السبب تأخر إعلان التشكيل.. وكنا نستحق ركلة جزاء كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الكويت.. الشوط الثاني كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر كأس العرب - تشكيل الكويت.. دحام ويوسف ناصر يقودان الهجوم ضد مصر كأس العرب - تشكيل مصر - بسام في حراسة المرمى.. وشريف يقود الهجوم ضد الكويت كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: البطولة محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم
أخر الأخبار
تقرير: "مراجعة الركلات الركنية".. فيفا يجري تعديلا على تقنية الفيديو في كأس العالم 8 دقيقة | أمريكا
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته 23 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب – السولية يهدر ركلة جزاء ضد الكويت 24 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - السكتيوي: لهذا السبب تأخر إعلان التشكيل.. وكنا نستحق ركلة جزاء 31 دقيقة | الوطن العربي
برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض 57 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية ساعة | الوطن العربي
كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان ساعة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الكويت.. الشوط الثاني ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/articles/518315/كأس-العرب-شكوك-حول-مشاركة-براهيمي-أمام-السودان