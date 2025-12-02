كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 16:05

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أحمد رفعت في السودان

حرص منتخب مصر الثاني على الاحتفاء بذكرى الراحل أحمد رفعت قبل خوض أول مباراة في كأس العرب 2025.

وظهر رفعت بشكل مميز مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 قبل أن يفارق الدنيا في صيف 2024.

ووضع الفريق قميص الراحل في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الكويت التي تنطلق بعد قليل.

ويستهدف الفريق المصري التتويج باللقب من أجل إهداءه لروح اللاعب الراحل.

Image

وانطلقت بطولة كأس العرب يوم الاثنين في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتوفي أحمد رفعت يوم 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس 2024.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب، حتى فارق الحياة.

أحمد رفعت منتخب مصر الثاني مصر الكويت
