كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر

حرص منتخب مصر الثاني على الاحتفاء بذكرى الراحل أحمد رفعت قبل خوض أول مباراة في كأس العرب 2025.

وظهر رفعت بشكل مميز مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 قبل أن يفارق الدنيا في صيف 2024.

ووضع الفريق قميص الراحل في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة الكويت التي تنطلق بعد قليل.

ويستهدف الفريق المصري التتويج باللقب من أجل إهداءه لروح اللاعب الراحل.

وانطلقت بطولة كأس العرب يوم الاثنين في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتوفي أحمد رفعت يوم 6 يوليو 2024.

وتعرض أحمد رفعت لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

وحُجز أحمد رفعت في مستشفى زمزم في الإسكندرية وظل بها إلى أن عاد للقاهرة يوم 25 مارس 2024.

واستمر أحمد رفعت في المستشفى لعدة أسابيع تحت الملاحظة الطبية وغادر المستشفى يوم 11 أبريل، مع استمراره في العلاج والخضوع بشكل يومي لجلسات على جهاز تنظيم ضربات القلب، حتى فارق الحياة.