كأس العرب - تشكيل الكويت.. دحام ويوسف ناصر يقودان الهجوم ضد مصر

أعلن منتخب الكويت تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مصر.

ويواجه منتخب الكويت منافسه مصر في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل.

ويلعب منتخب الكويت بثنائي هجومي مكون من محمد دحام ويوسف ناصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سعود الحوشان

الدفاع: فهد الهاجري – خالد صباح – معاذ الظفيري – عبد الوهاب العوضي

الوسط: فواز عايض – أحمد الظفيري – يوسف ماجد – سلطان العنزي

الهجوم: محمد دحام – يوسف ناصر.

وتلعب مصر في المجموعة برفقة الكويت والأردن والإمارات.