كأس العرب - تشكيل مصر - بسام في حراسة المرمى.. وشريف يقود الهجوم ضد الكويت

أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الكويت.

ويلتقي منتخب مصر مع الكويت في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2025.

ويشهد التشكيل تواجد أكرم توفيق كظهير أيمن، بينما يلعب محمد بسام بشكل أساسي في حراسة المرمى.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيى زكريا.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

الهجوم: مصطفى سعد - إسلام عيسى - محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - علي لطفي - كريم فؤاد - كريم العراقي - أحمد هاني - محمود حمدي "الونش" - هادي رياض - محمد مجدي "أفشة" - ميدو جابر - محمد مسعد - حسام حسن - مروان حمدي.

وتلعب مصر في المجموعة برفقة الكويت والأردن والإمارات.