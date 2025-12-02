كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: البطولة محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

يتمنى المغربي جمال السلامي مدرب الأردن عدم الوقوع مع منتخب بلاده في مجموعة واحدة بكأس العالم، وشدد على أن بطولة كأس العرب ستكون محطة إعدادية لكأس العالم.

وينتظر منتخب الأردن قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة المقبل، وسط مشاركته في كأس العرب.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي: "قرعة كأس العالم؟ أتمنى عدم الوقوع مع المغرب في مجموعة واحدة، أهلا بباقي المنافسين، ونرغب في التأهل للأدوار الإقصائية".

وأضاف المدرب المغربي "بطولة كأس العرب محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم".

وتابع "نتطلع لبداية قوية أمام منتخب الإمارات وطموحاتنا كبيرة في المنافسة".

وأكمل "منتخب الإمارات قوي وتغير بشكل كبير وسيكون خصما قويا ونحن جاهزون لمواجهته".

وأتم "نتمنى أن يحالفنا التوفيق وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية".

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والإمارات والكويت.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

وينطلق مشوار الفراعنة يوم الثلاثاء بمواجهة الكويت.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

