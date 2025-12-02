أبو ريدة: هكذا تم التواصل بين طولان وحسام حسن لضم اللاعبين.. والعميد كان متشككا مني

أوضح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم طريقة التواصل بين حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني وحسام حسن مدرب المنتخب الأول لضم اللاعبين.

وقال أبو ريدة لقناة الكأس: "تصريح حسام حسن بخصوص المحترفين وربع؟ كان يقصد أن مصطفى محمد لا يلعب كثيرا مع نانت واستكمل حديثه بأنه إذا شارك وقتا كافيا سيقدم مستويات جيدة وقال ذلك بصوت عال، لكن الإعلام أبرز النصف الأول من التصريح فقط".

وأضاف "حسام حسن كان متشككا كثيرا في كيفية تعاملي معه وهل سأكون ضده وكان لديه تصورات غير حقيقية، لكن علاقتي به جيدة للغاية، وعندما تعامل معي على أرض الواقع بدأ يشعر بالراحة".

وتابع "يوجد 45 لاعبا في حسابات حسام حسن وسيضم منهم 23 فقط طبقا للائحة فقلت لحلمي طولان لا تتناقش بشأن هذا الأمر فبعد أن يحصل حسام حسن على من يريده حتى لو اختار فستضم أنت الآخرين وهذا ما حدث".

وواصل "لماذا لا أحب النادي الأهلي؟ لا غير حقيقي، هناك مشكلة بين الأهلي ونادي المصري وهذا الأمر سبب لي هذه المشكلة، لكن أعز صديق لي هو حسن حمدي رئيس الأهلي السابق وهو بمثابة الشقيق الأكبر بالنسبة لي، وتناولت الغذاء مع محمود الخطيب منذ أيام في منزلي، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الكثير من المشاكل وتصحيح الأمور يستغرق الكثير من الوقت".

وأكمل "لست محسوبا على نادي الزمالك، أشجع المنتخبات الوطنية لأنني بذلت الكثير من الجهد فيها، لا أشجع الأهلي أو الزمالك، من الأشياء التي لا تقال عني إنني أنام وقت المواجهات بينهما لأن ليس لدي هذه الحساسية".

وواصل "الكثيرون يقولون إنني أهلاوي لأنني أتواجد كثيرا مع أصدقائي الأهلاوية، والبعض الآخر يقول إنني زملكاوي لأن بورسعيد تميل إلى الزمالك فقط".

واستمر "المساعدات التي تقدم للأهلي والزمالك خارجيا لا يجب أن يتم الإفصاح عنها لأنني ممثل لإفريقيا ولست ممثلا لمصر فقط".

وكشف "تواجد عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى في المنتخب الثاني هو قرار حلمي طولان وسيعمل على نفسه، الكثير من الأقاويل تشير إلى أنه غير مثقف أو ما شابه، لكنه حاصل على الرخص التدريبية وأصبح محاضرا في الاتحاد الآسيوي".

وأوضح "فوزي لقجع أقوى شخصية في الاتحاد الإفريقي؟ هو بمثابة الشقيق والصديق بالنسبة لي ويقولون في الاتحاد الإفريقي إن لا يوجد أي شخص يستطيع التفريق بينهما، المغرب لها دور فعال في استضافة مساعدة الكرة الإفريقية".

وأنهى حديثه قائلا: "أرى أن كان لا يمكن أن تحدث هذه المشاهد في مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي لأن المغرب على وشك استضافة كأس أمم إفريقيا، أعتقد أن المسؤولين هناك يشعرون بالحزن أكثر من المصريين".