قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلتقي مساء اليوم الثلاثاء مع أتلتيكو مدريد.

ويلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعب كامب نو في مباراة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وتشهد القائمة غياب فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو - مارك بيرنال - درو - تومي.

الهجوم: فيرات توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

