كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: هذه أسباب قوة الأردن.. وضربة البداية مهمة للغاية

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

يدرك كوزمين أولاريو مدرب الإمارات مدى صعوبة مواجهة الأردن في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس العرب.

ويصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الأردني في الجولة الافتتاحية يوم الأربعاء.

وقال أولاريو في مؤتمر صحفي: "مواجهة الأردن؟ نواجه منتخبا متطورا تأهل إلى كأس العالم وبالتالي المباراة ستكون صعبة لكننا جاهزون".

وأضاف "المباراة الأولى أمامهم مهمة جدًا بالنسبة لنا، وجميع اللاعبين مستعدون لهذه البطولة".

وأكمل المدرب الروماني "منتخب الأردن قوي ويملك لاعبين جيدين".

وتابع "منتخب الأردن وجد هويته منذ سنوات ويلعب بأكثر من طريقة".

وأتم "أومن بهذه المجموعة من اللاعبين وأثق بهم، أسعى دائما لتوحيد صفوف الفريق داخل وخارج الملعب".

ويتواجد المنتخبان ضمن مجموعة واحدة مع مصر والكويت.

ويلعب منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الأولى مساء الثلاثاء.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

