انتهت كأس العرب - المغرب (3)-(1) جزر القمر
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد جزر القمر في افتتاح دور المجموعات.
انتهت
ق 79: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد العودة للفيديو.
ق 56: جووول محمد بولاكسوت ذاتيا ليقلص الفارق لجزر القمر.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5: جووول كريم البركاوي بعد رأسية.
ق 11: جووول طارق تيسودالي بعد تسديدة ارتطمت في أحد مدافعي جزر القمر وسكنت الشباك.
ق 5: جووول سفيان بوفتيني من رأسية.
بداية المباراة
