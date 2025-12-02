انتهت كأس العرب - المغرب (3)-(1) جزر القمر

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

سفيان بوفتيني - المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد جزر القمر في افتتاح دور المجموعات.

لمتابعة المباراة من هنا

-------------------------------------

انتهت

ق 79: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب بعد العودة للفيديو.

ق 56: جووول محمد بولاكسوت ذاتيا ليقلص الفارق لجزر القمر.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: جووول كريم البركاوي بعد رأسية.

ق 11: جووول طارق تيسودالي بعد تسديدة ارتطمت في أحد مدافعي جزر القمر وسكنت الشباك.

ق 5: جووول سفيان بوفتيني من رأسية.

بداية المباراة

المغرب كأس العرب جزر القمر
