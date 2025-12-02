كأس العرب - تريزيجيه: كل مباراة فرصة لإبراز قوة منتخب مصر

يؤمن محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر الأول بأن مباريات كأس العرب ستكون فرصة جيدة لإظهار قوة مصر كرويا، وهي تلعب بالمنتخب الثاني.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، والتي يشارك فيها الفراعنة بالمنتخب الثاني.

وقال تريزيجيه في تصريحات نشرتها اللجنة المنظمة للبطولة: "كأس العرب بطولة مميزة، كل مباراة ستشكل فرصة لإبراز قوة المنتخب المصري".

وأضاف "الكرة العربية ستتصدر المشهد في المنطقة على منصة عالمية".

وأكمل "خوض المباريات في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة إضافية".

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

وتابع لاعب الأهلي "أنا على يقين أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين في كأس العرب 2025".

وأتم "لا يوجد شعور يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط هتافات ملايين المشجعين المصريين. اللعب باسم مصر مسؤولية وشرف كبير".

ويستعد تريزيجيه لخوض كأس أمم إفريقيا مع المنتخب الأول.

أما في كأس العرب، فيتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

وينطلق مشوار الفراعنة يوم الثلاثاء بمواجهة الكويت.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.