محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي

تقرر إسناد مباراة نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي إلى محمود ناجي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".