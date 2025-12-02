محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:29

كتب : محمد جمال

محمود ناجي - الهاني سليمان

تقرر إسناد مباراة نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي إلى محمود ناجي.

وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

أخبار متعلقة:
أبطال إفريقيا - نهضة بركان آخر المتأهلين لدور المجموعات على حساب أهلي طرابلس الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان البدري ضد الشعباني.. تقرير: أمين عمر حكما لمباراة أهلي طرابلس ضد نهضة بركان سلة - بقيادة مصرية.. أهلي طرابلس أول عربي وإفريقي يحصد ميدالية في بطولة إنتركونتينينتال

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وتم تعيين محمود ناجي كحكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وسمير جمال مساعد ثان.

ويتواجد محمد التابعي الغازي كحكم رابع، بينما يقود وائل فرحان مسؤولية تقنية الفيديو ويعاونه خالد الغندور.

May be an image of ‎text that says '‎لگر لكردعم న ተርግጠዳብቱ نهائي كأس ليبيا س ستاد القاهرة الأربعاء 3 ديسمبر 2025 CNTO اکارتش أهلي بنغازي 5:00 أهلي طرابلس حكم مساعد 1 يوسف البسا البساطي حكم ساحة محمود ناجي حکم مساعد 2 سمير جمال حكم رابع محمد التابعي الغازي حكم VAR مساعد خالد الغندور حكم VAR وائل فرحان‎'‎

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".

محمود ناجي كأس ليبيا حسام البدري طارق مصطفى أهلي طرابلس أهلي بنغازي
نرشح لكم
أبو ريدة: هكذا تم التواصل بين طولان وحسام حسن لضم اللاعبين.. والعميد كان متشككا مني كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم كأس مصر – حرس الحدود يهزم الإسماعيلي في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ 16 بيراميدز يكشف موعد عودة الشناوي من الإصابة
أخر الأخبار
برشلونة يعلن استبعاد دي يونج من مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب المرض 18 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية 30 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان 35 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - مصر (0)-(0) الكويت.. رأسية رجب نبيل خارج المرمى 37 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر 53 دقيقة | كأس العرب
للسنة التانية على التوالي، ڤودافون مصر تدعم بطولة Unity Cup 2025 كشريك استراتيجي ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب - تشكيل الكويت.. دحام ويوسف ناصر يقودان الهجوم ضد مصر ساعة | الوطن العربي
كأس العرب - تشكيل مصر - بسام في حراسة المرمى.. وشريف يقود الهجوم ضد الكويت ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518303/محمود-ناجي-حكما-لنهائي-كأس-ليبيا-بين-أهلي-طرابلس-وأهلي-بنغازي