أثليتك: برشلونة يحدد مستقبل ليفاندوفسكي

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي برشلونة استقر على عدم التجديد لمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيرحل عن برشلونة نهاية هذا الموسم.

وكان مستقبل المهاجم البولندي غامضا داخل النادي، مع اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود أي تحرك رسمي حتى الآن لتجديده.

قبل أيام، أوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن هناك ثلاثة سيناريوهات واضحة أمام ليفاندوفسكي:

1- تجديد قصير المدى لمدة عام إضافي مع دور جديد أقل في عدد الدقائق وأكثر في توجيه المهاجمين الشباب.

2- الرحيل في الصيف المقبل

3- الاعتزال بشكل نهائي.

الصحفي ديفيد برنابيو أوضح أن فكرة الاعتزال لم تعد مستبعدة بالنسبة لليفاندوفسكي، في حال لم يتلق عرضا من برشلونة.

اللاعب وعائلته يشعرون بالاستقرار في المدينة، ولا يبدون اهتماما بالانتقال إلى دوريات خارج أوروبا مثل الدوري السعودي، رغم العروض الكبيرة المحتملة.

أولوية المهاجم المخضرم هي البقاء في برشلونة، سواء لاعبا أو في دور جديد داخل النادي.

داخل أروقة النادي، انقسمت الآراء حول مستقبل ليفاندوفسكي. فهناك من يرى أنه ما زال يقدم أداء جيدا، إذ يتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، متفوقا على فيرمين لوبيز وفيران توريس وماركوس راشفورد.

لكن في المقابل، هناك من يعتقد أن رحيله سيوفر مساحة مالية ضرورية في هيكل الأجور، تمكّن النادي من ضم مهاجم أصغر سنا في الصيف.