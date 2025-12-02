مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أن فريقه أن يتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "ويليام ساليبا لديه انزعاج بسيط لكنني أعتقد أن الأمر بسيط".

أخبار متعلقة:
كادوا أن يضربوهم بسلاحهم.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال مؤتمر ماريسكا: عودة بالمر أمام أرسنال.. ومن المبكر الحديث عن سباق اللقب ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا

وأضاف "لياندرو تروسارد يحتاج إلى أيام للتعافي، بينما الثنائي كاي هافيرتز وجابرييل في حاجة إلى أسابيع".

وتابع "مباراة برينتفورد فرصة لتدوير التشكيل؟ الفرصة التي لدينا أن نتسم بالحماس والطاقة مثل الوحوش للفوز، لنذهب إلى ملعب الإمارات للانتصار، نحاول إدارة كل لاعب حسب شعوره".

وأنهى حديثه قائلا: "مشاكل الإصابات؟ الموقف تجاه ذلك والطريقة التي يقدم بها اللاعبون كل ما لديهم لسد هذه الغيابات كانت مفتاح الموسم لأننا اضطرننا للتعامل مع الكثير بالفعل".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي برينتفورد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

ميكيل أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة نوير: لهذه الأسباب أريد تأجيل قراري بشأن تجديد عقدي مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي موندو ديبورتيفو: برشلونة يوافق على طلب أراوخو بالابتعاد عن المباريات كونتي: الفوز على روما رسالة لأنفسنا.. وأنصح أعدائي فقط بالتدريب جاسبريني: لم نقدم ما أردناه أمام نابولي وارتكبنا خطأ في الهدف كلفنا الخسارة
أخر الأخبار
كأس العرب - قميص الراحل أحمد رفعت يزين غرفة ملابس مصر 8 دقيقة | كأس العرب
للسنة التانية على التوالي، ڤودافون مصر تدعم بطولة Unity Cup 2025 كشريك استراتيجي 40 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - تشكيل الكويت.. دحام ويوسف ناصر يقودان الهجوم ضد مصر 40 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - تشكيل مصر - بسام في حراسة المرمى.. وشريف يقود الهجوم ضد الكويت ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - مؤتمر مدرب الأردن: البطولة محطة جيدة للاستعداد لكأس العالم ساعة | كأس العرب
أبو ريدة: هكذا تم التواصل بين طولان وحسام حسن لضم اللاعبين.. والعميد كان متشككا مني ساعة | الكرة المصرية
قائمة برشلونة - غياب أراوخو ودي يونج في مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - مؤتمر مدرب الإمارات: هذه أسباب قوة الأردن.. وضربة البداية مهمة للغاية 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518300/مؤتمر-أرتيتا-علينا-أن-نتسم-بالطاقة-والحماس-مثل-الوحوش-للفوز-على-برينتفورد