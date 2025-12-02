مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أن فريقه أن يتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه برينتفورد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "ويليام ساليبا لديه انزعاج بسيط لكنني أعتقد أن الأمر بسيط".

وأضاف "لياندرو تروسارد يحتاج إلى أيام للتعافي، بينما الثنائي كاي هافيرتز وجابرييل في حاجة إلى أسابيع".

وتابع "مباراة برينتفورد فرصة لتدوير التشكيل؟ الفرصة التي لدينا أن نتسم بالحماس والطاقة مثل الوحوش للفوز، لنذهب إلى ملعب الإمارات للانتصار، نحاول إدارة كل لاعب حسب شعوره".

وأنهى حديثه قائلا: "مشاكل الإصابات؟ الموقف تجاه ذلك والطريقة التي يقدم بها اللاعبون كل ما لديهم لسد هذه الغيابات كانت مفتاح الموسم لأننا اضطرننا للتعامل مع الكثير بالفعل".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي برينتفورد في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.