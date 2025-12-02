كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 13:12

كتب : FilGoal

البحرين - العراق

يستهدف جراهام أرنولد مدرب العراق الفوز بكل مبارياته في كأس العرب، ولفت إلى أن البطولة تعتبر إعدادا للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويبدأ منتخب العراق مشواره في كأس العرب بملاقاة البحرين يوم الأربعاء.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي: "أخبرت اللاعبين أن كأس العرب فرصة لإبراز قدراتهم، وسنسعى للفوز في جميع مبارياتنا في هذه البطولة".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نعرف نقاط قوة وضعف الجزائر.. وهذا هو طموحنا كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نعد بعض اللاعبين للمنتخب الأول.. وهذا موقف دغموم تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين الذين كانوا معي خلال تصفيات كأس العالم، وهذه فرصتهم ليقدموا ما لديهم من أجل الاستمرار معي في الملحق".

وينتظر العراق الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وتابع المدرب الأسترالي "تنتظرنا مباراة صعبة ضد البحرين ولدينا إيمان كبير بقدرة اللاعبين على تقديم أداء ممتاز للفوز بالمباراة".

وأكمل "لم نحقق الفوز على البحرين منذ مدة طويلة، وهذا يمنحنا دافعًا أكبر لتحقيق الانتصار".

وأتم "هناك الكثير من الجماهير العراقية في قطر، وسنعمل من أجل أن يكونوا فخورين بمنتخبهم".

ويتواجد منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الجزائر والبحرين والسودان.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

العراق البحرين كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نعرف نقاط قوة وضعف الجزائر.. وهذا هو طموحنا كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نعد بعض اللاعبين للمنتخب الأول.. وهذا موقف دغموم التشكيل المتوقع – محمد شريف يقود هجوم مصر الثاني ضد الكويت تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس
أخر الأخبار
محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي 10 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم 16 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: برشلونة يحدد مستقبل ليفاندوفسكي 19 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي 27 دقيقة | كأس العرب
موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن 49 دقيقة | كأس العرب
أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518299/كأس-العرب-مؤتمر-مدرب-العراق-مواجهة-البحرين-صعبة-ونستعد-بالبطولة-للملحق-العالمي