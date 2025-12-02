كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي

يستهدف جراهام أرنولد مدرب العراق الفوز بكل مبارياته في كأس العرب، ولفت إلى أن البطولة تعتبر إعدادا للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويبدأ منتخب العراق مشواره في كأس العرب بملاقاة البحرين يوم الأربعاء.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي: "أخبرت اللاعبين أن كأس العرب فرصة لإبراز قدراتهم، وسنسعى للفوز في جميع مبارياتنا في هذه البطولة".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين الذين كانوا معي خلال تصفيات كأس العالم، وهذه فرصتهم ليقدموا ما لديهم من أجل الاستمرار معي في الملحق".

وينتظر العراق الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وتابع المدرب الأسترالي "تنتظرنا مباراة صعبة ضد البحرين ولدينا إيمان كبير بقدرة اللاعبين على تقديم أداء ممتاز للفوز بالمباراة".

وأكمل "لم نحقق الفوز على البحرين منذ مدة طويلة، وهذا يمنحنا دافعًا أكبر لتحقيق الانتصار".

وأتم "هناك الكثير من الجماهير العراقية في قطر، وسنعمل من أجل أن يكونوا فخورين بمنتخبهم".

ويتواجد منتخب العراق ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الجزائر والبحرين والسودان.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.