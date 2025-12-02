موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

فيران توريس - تشافي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو كواليس تفضيل تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة ضم فيران توريس على حساب خوليان ألفاريز.

وأوضحت الصحيفة أن خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الحالي كان خيارا لبرشلونة لضمه من ريفر بليت في شتاء موسم 2021-2022 لكن تشافي فضل ضم فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي كان يراقب خوليان ألفاريز منذ فترة تمهيدا للتعاقد معه وتمت الصفقة مقابل 21 مليون يورو من ريفر بليت في نفس فترة الانتقالات.

وترك مانشستر سيتي اللاعب معارا إلى ريفر بليت قبل أن يبدأ مسيرته مع فريق بيب جوارديولا ويتألق بشدة.

وعلى الجانب الآخر فإن فيران توريس ينال الكثير من الانتقادات بسبب مستوياته المتذبذبة وإهداره لكثير من الفرص.

ويسدد برشلونة تكاليف صفقة ألفاريز حتى الآن لمانشستر سيتي كأمر طبيعي أن الأندية تجري الكثير من صفقاتها عن طريق التقسيط.

ولعب توريس خلال الموسم الجاري مع برشلونة 17 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفا.

