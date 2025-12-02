كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

يستهدف دراجان تالايتش مدرب البحرين الوصول بفريقه إلى نهائي كأس العرب، رغم أن الفريق عبر إلى البطولة عبر طريق التصفيات.

ويبدأ منتخب البحرين مشواره في البطولة بملاقاة العراق يوم الأربعاء.

وقال تالايتش في مؤتمر صحفي: "التحديات التي تنتظرنا في نهائيات كأس العرب أقوى من مباراة جيبوتي في التصفيات، سنحاول أن ندخل الفرحة على الشعب البحريني".

وأضاف "سنُظهر لكم إمكانيات منتخب البحرين، هدفنا الرئيسي هو الوصول إلى نهائي كأس العرب".

وعبر المنتخب البحريني إلى نهائيات كأس العرب بالفوز على جيبوتي 1-0.

وتابع "منتخب العراق تغيّر كثيرًا منذ كأس الخليج، ونحن نحترم المنتخب العراقي، لكننا البحرين، وسنرى ذلك يوم الأربعاء".

وأكمل المدرب الكرواتي "التحدث بثقة يمنح لاعبي البحرين طاقة إيجابية وليست سلبية".

وشدد "مباراتنا أمام العراق ستكون صعبة وسنقدم أفضل ما لدينا في كأس العرب".

وأتم "المنتخب العراقي أمامه مباراة مهمة في الملحق العالمي، وأتمنى لهم التوفيق في التأهل إلى كأس العالم".

ويتواجد منتخب البحرين ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات الجزائر والعراق والسودان.

