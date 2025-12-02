أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 12:20

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

فقد روناد أراوخو لاعب برشلونة الشعور بأهميته في الفريق ولذلك يرغب في الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع ذا أثلتيك فإن أراوخو لا يشعر أنه مهم داخل الفريق وهو ما يفتقده.

وذكر الموقع أن هذا الشعور قد يدفعه للرحيل من برشلونة إذا استمرت الأمور كما هي.

وكان برشلونة وافق على طلب أراوخو في وقت سابق بالابتعاد عن المباريات في الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق فإن برشلونة وافق على طلب أراوخو بمنحه بعض الوقت للتعافي نفسيا وذهنيا من الضغط الشديد الذي يمر به.

وذكرت الصحيفة أنه تم تخصيص جميع إمكانيات النادي لدعمه، لكن لا يوجد موعد محدد لعودته.

وكشفت الصحيفة أن النادي يؤمن أن الأولوية هي استعادة الصفاء الذهني والنفسي للاعب.

وكان المدافع قد طرد في مباراة فريقه ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا وانقلبت المباراة أكثر على الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة متأخرا في النتيجة أمام تشيلسي بهدف دون رد قبل طرد أراوخو، وبعد البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 خسر 3-0.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يمر بها أراوخو بشأن الحصول على البطاقة الحمراء، إذ حدثت من قبل أمام باريس سان جيرمان وخسر فريقه 4-1.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني الثلاثاء المقبل.

وتقدم موعد هذه الجولة بسبب مواجهات بطولة السوبر الإسباني التي ستقام في شهر يناير القادم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد تعثر غريمه ريال مدريد بالتعادل مع جيرونا بهدف لكل فريق.

