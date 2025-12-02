كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نعرف نقاط قوة وضعف الجزائر.. وهذا هو طموحنا

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

أمير سعيود - نصر الدين الشغيل - الجزائر - السودان - كأس العرب

أكد كواسي أبياه مدرب منتخب السودان أن فريقه لن يشارك في بطولة كأس العرب من أجل التمثيل المشرف فقط.

ويبدأ منتخب السودان مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الجزائري حامل اللقب يوم الأربعاء.

وقال أبياه في مؤتمر صحفي: "منتخب الجزائر يقدم كرة قدم رائعة، وسنقدم أفضل ما لدينا أمامه".

وأضاف "نعرف نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لكن الحسم سيكون في مدى تطبيق خطتنا داخل الملعب"

وتابع "كل مباراة نخطط لها بطريقة مختلفة واللعب ضد الجزائر سيكون بشكل مختلف عن مواجهة لبنان".

وواصل المدرب الغاني "كأس العرب مهمة جدا للشعب السوداني، وهذا ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا في البطولة".

وأكمل "النشاط الكروي متوقف منذ نحو 3 سنوات بسبب الحرب الجارية في السودان، ونسعى لإسعاد الشعب السوداني".

وأتم مدرب منتخب السودان "طموحنا أن نكون الأفضل، وليس مجرد المشاركة والعودة إلى بلادنا".

ويتواجد المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين والجزائر.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

